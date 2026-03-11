  1. Clienti privati
Brasile, USA, Arabia Saudita? No, ecco dove sta nascendo il più grande stadio del mondo

bfi

11.3.2026

Una rendition del mega stadio di Hanoi Trong-Dong
Una rendition del mega stadio di Hanoi Trong-Dong
youtube

A Hanoi, capitale del Vietnam, hanno preso il via i lavori per la costruizione di quello che sarà lo stadio di calcio più grande del globo: il Trong-Dong, un tamburo d'oro a simboleggiare l'identità nazionale del Paese, ma non solo.

Igor Sertori

11.03.2026, 09:28

11.03.2026, 09:33

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A Hanoi, capitale del Vietnam, è iniziata la costruzione dello stadio Trong Dong.
  • Con una capienza di 135'000 posti sarà quindi il più grande stadio al mondo.
  • Non solo uno stadio, ma anche una città olimpica e un nuovo sistema di trasporto.
  • Il progetto costerà circa 38 miliardi di dollari.
  • Il Vietnam, pazzo per il calcio, mira in futuro a ospitare i Giochi asiatici e le Olimpiadi.
Mostra di più

Nella capitale vietnamita Hanoi è iniziata la costruzione dello stadio Trong Dong. Potrà ospitare complessivamente 135'000 persone e sarà quindi la più grande arena sportiva del mondo. Intorno a essa sorgerà anche una città olimpica dedicata allo sport.

Il design dello stadio, ispirato al famoso tamburo Dong Son, è davvero sorprendente. Si tratta di uno dei simboli culturali più importanti del Vietnam.

Secondo quanto riportato, la costruzione dovrebbe essere completata entro agosto 2028. Tuttavia, l'intero sistema di trasporto e la prevista città olimpica saranno completati solamente nel 2035. 

Questo gigantesco progetto è finanziato dal grande gruppo vietnamita Vingroup. Il suo presidente, Pham Nhat Vuong, è l'uomo più ricco del Vietnam con un patrimonio stimato di 26,1 miliardi di dollari.

Il canale dedicato Stadium 360 mostra come nell'enorme stadio sarà possibile sostituire il manto erboso in sei-dieci ore e sarà dotato di un moderno sistema di videosorveglianza.

Secondo il sito «parametric-architecture.com», il compleasso coprirà un'area urbana di oltre 9'000 ettari che comprenderà alloggi per circa 750'000 residenti, collegamenti di trasporto, strutture sanitarie e impianti sportivi complementari.

Con un investimento totale stimato di oltre 35-38 miliardi di dollari, il progetto mira a elevare il profilo globale di Hanoi e ad aprire le porte all'organizzazione di importanti competizioni internazionali, tra cui le future edizioni dei Giochi Asiatici e le Olimpiadi.

Calcio e identità nazionale

Esploso negli anni '90, il calcio in Vietnam è oggi visto come uno sport sacro per la maggior parte della popolazione. Quando la Nazionale vince partite importanti, le strade sono spesso invase da grandi folle di vietnamiti che cantano canzoni nazionaliste, diventando così un veicolo dell'identità nazionale del Paese asiatico.

Gli altri colossi

L'attuale stadio più grande del mondo si trova ad Ahmedabad, in India. Il «Narendra Modi Stadium», che può ospitare 132'000 persone, è utilizzato solo per il cricket.

L'interno del Narendra Modi Stadium di Ahmedabad, India
L'interno del Narendra Modi Stadium di Ahmedabad, India
imago images/Focus Images

In Corea del Nord si trova invece lo «Stadio Primo Maggio», utilizzato anche per il calcio e l'atletica leggera. Questo stadio può ospitare 114'000 persone.

Per i Mondiali di calcio del 2030, in Marocco è in programma la costruzione dello «Stadion Hassan II», che potrà ospitare 115'000 persone. 

