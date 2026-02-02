  1. Clienti privati
Calcio Brenno Martignoni allontanato

Swisstxt

2.2.2026 - 23:10

Brenno Martignoni
Brenno Martignoni
Ti-Press

Ennesimo scossone societario in casa granata.

SwissTXT

02.02.2026, 23:10

Brenno Martignoni non è infatti stato confermato alla testa del settore giovanile del Bellinzona. Come riferito dal CdT, l'assemblea ha deciso di affidare la presidenza a Shpetim Krasniqi, direttore generale dell'ACB. Con lui in comitato entrano anche Alberto Salpietro (già capo del vivaio del Lugano) e Mauro Giussani, ma non il patron Juan Carlos Trujillo, assente dal consesso. Il medesimo organo ha pure bocciato la proposta di modifica degli statuti per separare giuridicamente il settore giovanile dalla società anonima.

