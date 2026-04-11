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Incendi Brucia lo spogliatoio al St. Jakob-Park di Basilea, partita di Super League rinviata

SDA

11.4.2026 - 11:46

Lo stadio St. Jakob-Park di Basilea. (Foto archivio)
Lo stadio St. Jakob-Park di Basilea. (Foto archivio)
Keystone

Un incendio scoppiato ieri sera nell'area degli spogliatoi del St. Jakob-Park di Basilea ha causato ingenti danni materiali. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo scrive la società calcistica renana, precisando che non si registrano feriti.

Keystone-SDA

11.04.2026, 11:46

11.04.2026, 12:20

Secondo le prime indagini della polizia e del Ministero pubblico di Basilea Città, l'incendio è scoppiato attorno alle 21:15 nel primo piano interrato dello stadio. Le fiamme sono state presto domate dai vigili del fuoco.

A causa della forte presenza di fumo si sono rese necessarie operazioni di ventilazione. I locali interessati risultano gravemente danneggiati e sono attualmente inutilizzabili.

La polizia criminale, coadiuvati da specialisti, sta ora indagando per determinare con precisione le cause e la dinamica del rogo.

A seguito dell'incendio il FC Basilea non dispone attualmente di materiale da gioco e medico.

Motivo per il quale la Swiss Football League (SFL) ha deciso di accoglierle la richiesta del club renano di rinviare la partita in calendario questa sera tra il Basilea e la compagine del Thun.

Una nuova data per l'incontro non è ancora stata fissata.

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