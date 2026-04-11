Un incendio scoppiato ieri sera nell'area degli spogliatoi del St. Jakob-Park di Basilea ha causato ingenti danni materiali. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo scrive la società calcistica renana, precisando che non si registrano feriti.
Secondo le prime indagini della polizia e del Ministero pubblico di Basilea Città, l'incendio è scoppiato attorno alle 21:15 nel primo piano interrato dello stadio. Le fiamme sono state presto domate dai vigili del fuoco.
A causa della forte presenza di fumo si sono rese necessarie operazioni di ventilazione. I locali interessati risultano gravemente danneggiati e sono attualmente inutilizzabili.
La polizia criminale, coadiuvati da specialisti, sta ora indagando per determinare con precisione le cause e la dinamica del rogo.
A seguito dell'incendio il FC Basilea non dispone attualmente di materiale da gioco e medico.
Motivo per il quale la Swiss Football League (SFL) ha deciso di accoglierle la richiesta del club renano di rinviare la partita in calendario questa sera tra il Basilea e la compagine del Thun.
Una nuova data per l'incontro non è ancora stata fissata.