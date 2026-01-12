Attento

Kevin Behrens ha voluto fare pubblica ammenda. Resosi protagonista di un brutto gesto nei confronti di Georgios Koutsias durante l’amichevole con il Viktoria Plzen, il tedesco in un comunicato sul sito del Lugano ha chiesto scusa.

SwissTXT Swisstxt

«Desidero porgere le mie scuse per quanto accaduto, innanzitutto a Koutsias. Il mio comportamento nei suoi confronti è stato inappropriato e inaccettabile. Chiedo inoltre scusa ai miei compagni e al club», si legge.

Il Lugano ribadisce al contempo che tali comportamenti non sono compatibili con i valori, i principi del club.