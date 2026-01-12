  1. Clienti privati
Lite tra due bianconeri Brutto gesto verso Koutsias in amichevole, Behrens si scusa: «Comportamento inappropriato»

Swisstxt

12.1.2026 - 15:25

Attento
Attento

Kevin Behrens ha voluto fare pubblica ammenda. Resosi protagonista di un brutto gesto nei confronti di Georgios Koutsias durante l’amichevole con il Viktoria Plzen, il tedesco in un comunicato sul sito del Lugano ha chiesto scusa.

SwissTXT

12.01.2026, 15:25

12.01.2026, 15:39

«Desidero porgere le mie scuse per quanto accaduto, innanzitutto a Koutsias. Il mio comportamento nei suoi confronti è stato inappropriato e inaccettabile. Chiedo inoltre scusa ai miei compagni e al club», si legge.

Il Lugano ribadisce al contempo che tali comportamenti non sono compatibili con i valori, i principi del club.

Behrens aggredisce Koutsias. Caos in amichevole: una lite tra compagni di squadra scuote il Lugano. La società prevede sanzioni

Behrens aggredisce KoutsiasCaos in amichevole: una lite tra compagni di squadra scuote il Lugano. La società prevede sanzioni

