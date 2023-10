Uscito in barella Keystone

Si prospetta un lungo stop per Neymar.

Uscito in lacrime nella sfida contro l’Uruguay, persa dal Brasile per 2-0 e valida per le qualificazioni dei Mondiali del 2026, il 31enne si è rotto i legamenti crociati anteriori e il menisco del ginocchio sinistro. Lo ha annunciato la Federazione brasiliana, specificando che l’attaccante, che in estate si era trasferito in Arabia Saudita tra le file dell’Al-Hilal, dovrà essere operato.

