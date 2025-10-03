  1. Clienti privati
Dopo l'Europa League Oltre 500 tifosi dello Stoccarda fermati al confine a Basilea

SDA

3.10.2025 - 11:01

Le forze dell'ordine hanno sequestrato paradenti, passamontagna e diversi oggetti pericolosi. (Foto simbolica)
Keystone
Keystone

La Polizia di Basilea Città ha fermato al valico di Weil am Rhein (D) dieci pullman e un minibus e controllato 563 tifosi di calcio provenienti dalla Germania, in trasferta per la partita di Europa League disputata ieri al St. Jakob-Park tra Stoccarda e Basilea.

Keystone-SDA

03.10.2025, 11:01

03.10.2025, 11:15

Le forze dell'ordine hanno sequestrato paradenti, passamontagna e diversi oggetti pericolosi, tra cui un paio di guanti da combattimento (sap gloves), un coltello e materiale pirotecnico, ha dichiarato il portavoce della polizia cantonale renana Adrian Plachesi all'agenzia Keystone-ATS. Le persone perquisite sono state tutte rilasciate dopo i controlli.

Attorno alle 18:45 circa 4'500-5'000 tifosi tedeschi radunati nel centro di Basilea hanno formato un corteo che si è spostato dalla Barfüsserplatz in direzione dello stadio St. Jakob-Park. Secondo la polizia non si sono registrati disordini.

Europa League. Basilea show! Shaqiri, Hitz e compagni stendono lo Stoccarda e intascano i primi punti

Europa LeagueBasilea show! Shaqiri, Hitz e compagni stendono lo Stoccarda e intascano i primi punti

Manifestazione pro Palestina

Parallelamente, a Basilea, a partire dalle 18:30, nella medesima Barfüsserplatz si sono dati appuntamento circa 700 persone per una manifestazione in segno di solidarietà verso Gaza e il popolo palestinese.

I dimostranti hanno poi formato un corteo che ha attraversato il centro città. Secondo le autorità, nel corso delle proteste sono state imbrattate le vetrine di un caffè.

La polizia ha poi fermato i dimostranti intenzionati a bloccare la stazione renana Badischer Bahnhof e per motivi di sicurezza la Deutsche Bahn ha temporaneamente sospeso il traffico ferroviario. La manifestazione è poi volta al termine attorno alle 21:00, hanno fatto sapere le autorità.

Tifosi bloccati a Basilea

Dopo la partita di calcio, vinta dal Basilea per 2 a 0, vari tifosi ospiti dello Stoccarda non hanno potuto rientrare a casa come previsto. Alcuni autisti alla guida dei pullman, infatti, nell'affrontare il viaggio in direzione della Germania, sono stati controllati dalla polizia cantonale, la quale ha riscontrato che i conducenti non hanno rispettato i tempi di riposo.

Le autorità hanno quindi organizzato all'ultimo momento vitto e alloggio per circa 500 tifosi, i quali sono stati costretti a sostare involontariamente presso un padiglione fino a quando gli autisti non hanno potuto rimettersi dietro al volante.

