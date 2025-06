Gianluigi Buffon risponde in modo duro al «no» di Acerbi all'Italia

Gianluigi Buffon oggi riveste il ruolo di capo delle delegazione della nazionale italiana. KEYSTONE

Alla chiamata di Spalletti in Nazionale il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha risposto con un secco «no». Il 37enne ha spiegato le sue motivazioni attraverso Instagram, Buffon non ha lesinato una dura critica.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Francesco Acerbi ha detto di no alla convocazione di Spalletti per la nazionale italiana.

Il difensore dell'Inter ha spiegato la sua scelta con una critica non tanto velata: « Se il rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte».

Il ct dell'Italia non scende a polemiche: «Prendiamo atto della sua scelta e andiamo avanti».

Gianluigi Buffon, capo della delegazione, non ci sta: «Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l’Italia». Mostra di più

Nel corso del mese di giugno la nazionale italiana affronterà la Norvegia in trasferta e la Moldavia in casa, nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

Il commissario tecnico degli azzurri Luciano Spalletti sperava di avere a disposizione l'esperto difensore Francesco Acerbi per queste partite.

Tuttavia, il giocatore dell'Inter ha rifiutato la convocazione, adducendo la stanchezza di una stagione impegnativa, ma non solo.

Lui che è uscito dalla malattia più forte di prima, lui, che nella gara di ritorno della semifinale di Champions contro il Barcellona ha trascinato i suoi con forza e abnegazione verso la finale. Lui, che ha fatto il gran rifiuto.

Francesco Acerbi celebra la terza rete dell'Inter a San Siro, nella gara di semifinale contro il Barcellona. KEYSTONE

Ma la sua scelta di non vestire la maglia azzurra sta facendo molto discutere in Italia.

In un posto sul suo profilo Instagram, il difensore ha spiegato le sue ragioni: «...Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto. E se questo rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte. Non sono uno che si aggrappa a una convocazione: ho sempre dato tutto, ma non resto dove non sono più voluto davvero ed è chiaro che non faccio parte del progetto del ct...»

La risposta di Luciano Spalletti è stata più scarna, senza cadere nella trappola della polemica: «Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale, non per una questione fisica ma perché ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Noi prendiamo atto della sua scelta e andiamo avanti».

Buffon taglia corto, e duro

Intervistato da RaiSport, invece, Gianluigi Buffon, capo della delegazione della nazionale italiana, è stato più diretto, duro.

«Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l’Italia. Alla fine figure come me e come Spalletti, o gli allenatori e dirigenti che ci sono stati prima, siamo qua ma siamo caduchi».

«Per un certo periodo della nostra vita abbiamo l’onore di poter rappresentare l’Italia. Quel valore è imprescindibile: il valore unico è la maglia azzurra e il poter rappresentare il nostro movimento», ha concluso l'ex portiere, che con la maglia azzurra ha collezionato 176 presenza - nessuno ha fatto tanto.