Xhaka KEY

Tornato in campo il 26 novembre dopo il lungo stop per infortunio, Silvan Widmer non ha perso il vizio del gol.

Il rossocrociato ha siglato la rete che ha permesso al suo Mainz di pareggiare 1-1 contro il Wolfsburg. Archiviata la pausa natalizia il Bayer Leverkusen dal canto suo ha confermato l’imbattibilità in Bundesliga. Seppur a fatica, Xhaka e compagni hanno espugnato per 1-0 il campo dell'Augsburg, rispondendo così al successo ottenuto venerdì dal Bayern Monaco. In classifica i bavaresi restano dunque a -4 dalla vetta, con però una partita da recuperare.

Swisstxt