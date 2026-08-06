Hunziker in gol
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In campo nel terzo turno di Conference League, il San Gallo ha fatto un buon affare sul campo dello Sheriff Tiraspol, vincendo per 3-1 in Moldavia grazie alle reti di Hunziker, Frokaj e Witzig nella ripresa.
Può tutto sommato essere contento del suo risultato anche il Sion, uscito dall’Abovyan City Stadium, casa del Noah, con il punteggio di 2-2. I vallesani, in 10 per buona parte del confronto, hanno trovato i gol con Boteli e Chouaref.
E' invece stata sconfitta l'altra squadra di SL, ovvero il Vaduz, battuto dall’Inter Turku in Finlandia.