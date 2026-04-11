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Challenge League Buon pari per il Bellinzona contro l'Aarau

Swisstxt

11.4.2026 - 20:17

Bellinzona – Aarau 0:0

Bellinzona – Aarau 0:0

Challenge League | 30° turno | stagione 25/26

11.04.2026

Il Bellinzona ha trovato un buon pareggio contro l’Aarau, seconda forza di Challenge League.

SwissTXT

11.04.2026, 20:17

11.04.2026, 20:23

Al Comunale i sopracenerini sono infatti riusciti a fermare sullo 0-0 gli argoviesi e si sono quindi portati a -9 dalla penultima posizione occupata dallo Stade Nyonnais, sconfitto ieri dal Neuchatel Xamax.

Gli uomini di Sannino hanno offerto una partita all’altezza dei più quotati avversari, soprattutto nel secondo tempo.

L’Aarau invece non ha così approfittato del passo falso di ieri della capolista Vaduz per raggiungere la squadra del Liechtenstein in vetta al campionato cadetto.

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