Papadopoulos

Il Lugano ha dato il via alla sua nuova stagione primo battendo in amichevole lo Stade Nyonnais (Challenge League) col punteggio di 2-0.

Swisstxt

A Caslano i sottocenerini, che per l’occasione hanno sfoggiato la nuova maglia, si sono presentati in campo con tra gli altri i nuovi acquisti Brault-Guillard e Papadopoulos e con un attacco formato dal trio Bottani-Mahou-Przybylko. Proprio il francese, imbeccato dal numero 10, ha aperto le marcature. Nella ripresa Aliseda ha siglato il 2-0 Il prossimo impegno per il Lugano è in programma il 3 luglio a Sementina con il Bellinzona.

Swisstxt