Pier Tami Keystone

Con la rivoluzione che abbiamo fatto a livello di rosa, a Tenerife vedo il bicchiere mezzo pieno.

«Occorre guardare in modo positivo le risposte che alcuni giovani ci hanno dato – ha commentato a caldo Pier Tami al termine della deludente campagna di Nations League – A livello di prestazioni l'unica veramente insufficiente è stata quella fornita in Serbia». « Ero molto preoccupato alla vigilia – ha proseguito il ticinese – In marzo inizia un nuovo cammino e avremo un'altra situazione». Per Murat Yakin occorre ritrovare il rigore difensivo che era fino all'Europeo il punto di forza della Svizzera.

