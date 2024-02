Franck Kessié KEY

Quella della Costa d'Avorio è una favola con lieto fine.

Dopo la difficoltosa qualificazione agli ottavi e l'annesso cambio in panchina, i padroni di casa hanno completato il processo di rinascita superando per 2-1 la Nigeria nella finale della Coppa d'Africa. Giunti alla pausa sotto di un gol, Aurier e compagni si sono affidati e Kessié e Haller per ribaltare la situazione e mettere in bacheca il terzo titolo nella competizione (i primi due risalgono al 1992 e al 2015). Era dall'edizione egiziana del 2006 che il Paese ospitante non festeggiava la vittoria finale nel torneo.

Swisstxt