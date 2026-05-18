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Calcio C'è anche Neymar nel Brasile

Swisstxt

18.5.2026 - 23:32

Neymar
Neymar
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opinione pubblica del paese.

SwissTXT

18.05.2026, 23:32

18.05.2026, 23:43

Carlo Ancelotti ha diramato la sua selezione per i Mondiali e tra i nomi dei 26 giocatori scelti dal CT italiano spicca sopra tutti quello di Neymar, la cui possibile convocazione ha spaccato in due l’ L’ex giocatore di Barcellona e PSG farà quindi il suo ritorno nella Seleçao dopo oltre due anni e mezzo, condizionati da diversi infortuni. -La Croazia potrà contare sull'esperienza di Modric, Perisic, Kovacic e Kramaric, affiancati da diversi giovani. Nell'Austria saranno i rodati Arnautovic, Alaba e Sabitzer a guidare la squadra, che torna al Mondiale dopo 28 anni.

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