Calcio Marocco, Mali e Sudafrica agli ottavi della Coppa d'Africa

Swisstxt

29.12.2025 - 22:28

El Kaabi
El Kaabi
Imago

Marocco, Mali e Sudafrica hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa.

SwissTXT

29.12.2025, 22:28

29.12.2025, 22:31

I padroni di casa si sono imposti con un rotondo 3-0 sullo Zambia, con protagonista El Kaabi autore di una doppietta, mentre sempre nel Gruppo A alle Aquile è bastato lo 0-0 con le Comore.

Nel Gruppo B i Bafana Bafana hanno invece sconfitto per 3-2 lo Zimbabwe e si sono aggiunti all'Egitto, già certo della qualificazione. Sono ora sei le nazioni certe di un posto tra le migliori sedici del torneo, con l'Algeria di Petkovic e la Nigeria oltre alle quattro citate.

