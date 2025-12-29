El Kaabi Imago

Marocco, Mali e Sudafrica hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa.

I padroni di casa si sono imposti con un rotondo 3-0 sullo Zambia, con protagonista El Kaabi autore di una doppietta, mentre sempre nel Gruppo A alle Aquile è bastato lo 0-0 con le Comore.

Nel Gruppo B i Bafana Bafana hanno invece sconfitto per 3-2 lo Zimbabwe e si sono aggiunti all'Egitto, già certo della qualificazione. Sono ora sei le nazioni certe di un posto tra le migliori sedici del torneo, con l'Algeria di Petkovic e la Nigeria oltre alle quattro citate.