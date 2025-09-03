  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giustizia L'attaccante della Nati Breel Embolo si difende in tribunale a Basilea dalle accuse di minacce

SDA

3.9.2025 - 09:50

Breel Embolo al suo arrivo al Tribunale d'appello.
Breel Embolo al suo arrivo al Tribunale d'appello.
Keystone

Il giocatore della nazionale svizzera di calcio Breel Embolo si è presentato oggi al Tribunale d'appello di Basilea Città per difendersi dalle accuse di minacce ripetute, in relazione a un caso risalente al 2018. In prima istanza era stato condannato.

Keystone-SDA

03.09.2025, 09:50

03.09.2025, 09:52

Embolo, all'epoca dei fatti 21enne e giocatore del Basilea, avrebbe minacciato due uomini.

Il Tribunale penale lo ha condannato nel 2023 a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da 3000 franchi con la condizionale. Contro la sentenza il giocatore ha presentato ricorso.

Embolo si trovava in compagnia di due amici. Secondo l'accusa, il gruppetto si è scontrato con due uomini e nei confronti di uno il calciatore avrebbe esternato minacce quali «vi anniento, non sapete chi sono io?», mentre all'altro ha detto «farò pestare pure te, figlio di puttana».

La presidente del tribunale, per la sentenza di primo grado, si era basata sui racconti dei testimoni. «I tre uomini e le due donne hanno descritto chiaramente che l'aggressività proveniva da Embolo», aveva detto.

All'apertura del processo odierno, Embolo ha preso la parola e ha ammesso di aver proferito degli insulti, cosa di cui si scusa.

Nega tuttavia con fermezza di aver minacciato qualcuno.

I più letti

Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Per la leggenda Jaromir Jagr alla Corner Arena eravamo solo in 1'500. Ma la serata è stata memorabile

Video correlati

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

Giro d'affari da record. Un calciomercato da più di 3,5 miliardi per la Premier League, come tutta l'Europa insieme

Giro d'affari da recordUn calciomercato da più di 3,5 miliardi per la Premier League, come tutta l'Europa insieme

Calcio-mercato. Il portiere italiano Paolo Vismara in arrivo a Lugano?

Calcio-mercatoIl portiere italiano Paolo Vismara in arrivo a Lugano?

Verso Inter-Milan. Akanji scalda già il derby

Verso Inter-MilanAkanji scalda già il derby