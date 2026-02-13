«La più grande nazionale del XXI secolo»: la stampa internazionale celebra la Spagna e ringrazia la Roja per aver «salvato il calcio», vincendo 1-0 la finale dei Mondiali contro un’Argentina duramente criticata per il proprio comportamento.

Per la stampa internazionale, il trionfo di Torres e della Spagna è fuori discussione.

Hai fretta? blue News riassume per te La Spagna ha vinto il Mondiale battendo 1-0 l’Argentina ai supplementari, confermandosi per la stampa internazionale la migliore nazionale del XXI secolo.

La Roja ha dominato una finale segnata dal gioco duro e dalle risse degli argentini, duramente criticati dai giornali europei.

Nonostante il trionfo spagnolo, la partita e lo spettacolo che l’ha accompagnata sono stati giudicati deludenti ed eccessivi.

«I nuovi re», titola il quotidiano sportivo francese «L’Équipe», che esalta quella che definisce ormai «la più grande nazionale del XXI secolo», forte di tre Campionati europei — 2008, 2012 e 2024 — e due Mondiali, conquistate nel 2010 e nel 2026.

Dominatrice per tutta la partita — e, a ben vedere, per l’intero torneo —, questa volta la Roja è stata contenuta fino al secondo tempo supplementare da un’Albiceleste quasi del tutto inoffensiva, capace di effettuare il primo tiro soltanto al 117° minuto.

Dura nei contrasti fino a superare i limiti, come dimostra l’espulsione di Enzo Fernández per doppia ammonizione al 93’, la squadra di Messi, già ben lontana dal godere di simpatie unanimi, non ha certo migliorato la propria immagine.

A peggiorare il quadro sono arrivate anche le brutte risse scoppiate dopo il fischio finale.

«In un pomeriggio newyorkese, come un verme nel cuore della Grande Mela, l’Argentina ha finalmente pagato per aver cercato di trasformare una partita di calcio in una rissa di strada», attacca il tabloid britannico «The Sun», soddisfatto per un epilogo definito «da favola».

La stampa inglese ha adottato nel complesso lo stesso tono caustico. «The Guardian» parla di «tattiche ciniche», mentre il «Daily Mail» accusa gli argentini di aver «perso la testa» nel finale.

Nel mirino soprattutto Leandro Paredes, ritratto in grande mentre spinge un avversario con una manata all’altezza della gola.

Disgusting behaviour of the Argentinian players after the match, Paredes should be banned for life #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/xiSRVD7kLl — goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026

«Calcio 1, Criminali 0»

«Calcio 1, criminali 0. Ci sono voluti i supplementari, ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. Ha vinto lo sport (...) Qualsiasi altro risultato sarebbe stato percepito come un crimine», tuona il «Telegraph».

«La distruttività dell’Argentina è stata punita» e «a Messi è stato negato un addio trionfale», gli fa eco il quotidiano svizzero-tedesco «Tages-Anzeiger.»

In Spagna i toni sono più misurati nel celebrare i vincitori, ma anche qui il risultato viene interpretato come una forma di giustizia sportiva. «La Spagna non ha soltanto vinto una finale. Ha difeso un modo di giocare. Ha salvato il calcio», scrive il quotidiano sportivo madrileno «Marca».

«La peggiore finale»

«Fine del sogno, l’Argentina ha resistito finché ha potuto», titola «La Nación» nel Paese dei finalisti sconfitti, scegliendo come immagine principale le lacrime di Lionel Messi.

A 39 anni, il fuoriclasse potrebbe aver disputato la sua ultima partita con la nazionale.

Più severo «Página 12», che parla di «una pessima partita» dell’Albiceleste, rimasta in piedi «soltanto grazie alle parate di Dibu Martínez» contro una Spagna «giustamente campione».

In Italia, la «Gazzetta dello Sport» sottolinea il dominio totale della Roja: «Venti tiri a due (...) Un dato che fotografa una delle vittorie più meritate nella storia delle finali dei Mondiali».

«Dal punto di vista calcistico, la finale ha ampiamente deluso», sintetizza il quotidiano tedesco «Bild», ricordando che gli argentini non hanno effettuato neppure un tiro nello specchio della porta.

«Lo spettacolo stravagante organizzato intorno alla finale suscita quasi più discussioni della partita stessa», aggiunge il giornale. Per la prima volta, infatti, l’intervallo dell’evento sportivo più seguito al mondo ha ospitato uno show sul modello della NFL.

Tra gli hydration break trasformati in pause pubblicitarie e l’onnipresenza del presidente Donald Trump, rimasto a lungo anche sul palco mentre gli spagnoli sollevavano il trofeo — consegnato insieme all’amico e presidente della FIFA Gianni Infantino —, questo Mondiale è stato, fino alla fine, il torneo degli eccessi.

Eppure si è concluso con «probabilmente la peggiore finale di Coppa del mondo che si ricordi». Parole di ESPN, il punto di riferimento dell’informazione sportiva negli Stati Uniti.