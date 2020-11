Calcio: Caicedo acciuffa la Juve al 95'

Felipe Caicedo Source: KEY

Non è bastato un gol di Cristiano Ronaldo alla Juve per espugnare l'Olimpico.

I bianconeri sono stati raggiunti al 95' sull'1-1 dalla Lazio grazie al solito Caicedo. Stesso risultato anche nell'altro big match della 7a giornata di Serie A. In vantaggio con il colpo di testa di Lautaro Martinez, l'Inter è stata ripresa in casa dell'Atalanta dalla rete di Miranchuk. Trascinata dalla tripletta di Mkhitaryan, la Roma ha vinto 3-1 a Marassi sul Genoa. Impegnato nel posticipo contro il Verona a San Siro, il Milan è già sicuro di restare in vetta alla classifica.