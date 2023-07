Calcio e copertine per Alisha, la donna che tutto il mondo c'invidia

Alisha Lehmann è entrata nella storia come prima donna protagonista della copertina della rivista SWM.

Hai fretta? blue News riassume per te Alisha Lehmann sta disputando i Mondiali di calcio con la maglia della Nazionale svizzera.

La 24enne di Tagertschi è la prima donna a essere apparsa sulla copertina della rivista SWM.

La sua popolarità e indice di gradimento supera quello di tutte le sportive del globo. Mostra di più

I calciatori Tammy Abraham, John Stones, Vinicisu jr, Casemiro, il cuoco delle star Nusret Gökce, l'idolo della musica Chris Brown e così via: la rivista SWM, si occupa di lusso, di brand internazionali, di global lifestyle e di tutto ciò che fa sognare. Per la prima volta, la rivista inglese, ha concesso la copertina a una donna.

Si tratta della calciatrice svizzera Alisha Lehmann, che ha sfoggiato un completo di pelle nera. I fan hanno acclamato la stella dell'Aston Villa, come ha detto uno di loro: «La First Lady di SWM... la adoro».

Lehmann ha recentemente festeggiato il primato di essere la più seguita su Instagram tra le giocatrici partecipanti alla Coppa del Mondo femminile in fase di svolgimento in Nuova Zelanda e Australia.

L'attaccante rossocrociata ha più di 13 milioni di follower e recentemente è stata anche nominata come la star femminile più desiderata dello sport femminile. Lehmann ha infatti preceduto la sprinter tedesca Alica Schmidt e la tennista Camila Giorgi.

In campo con la maglia della Nazionale svizzera, la 24enne spera di ottenere lo stesso successo. La Svizzera ha iniziato venerdì la sua avventura iridata battendo le Filippine nella gara d'esordio con il risultato di 2-0. La Lehmann è entrata nel secondo tempo in sostituzione di Ramona Bachmann - che aveva portato in vantaggio la Svizzera la termine del primo tempo.

Per la 24enne si tratta di un'ascesa straordinaria dal suo piccolo paese natale, Tagertschi, che conta appena 400 abitanti. Lehmann ha dichiarato a Sky Sport: «Sono cresciuta in un villaggio di campagna in Svizzera. Quando torno a casa, abbiamo ancora molti animali: cavalli e cani. Era tutto così diverso. Giocavamo a calcio per strada tutto il giorno. Quando arrivava una macchina, gridavamo: "Macchina! Muoviti!" - ha raccontato la calciatrice più in vista del pianeta.

«Era tutto così normale. Ora è un po' diverso! Questo mi rende umile perché posso sempre ricordare questi momenti. Adesso vivo in una grande città, ma non dimentico mai da dove vengo».