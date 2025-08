Il giocatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi Keystone

ipotesi di stupro nei confronti di una giovane donna.

Swisstxt

In Francia il Ministero pubblico ha richiesto il rinvio a giudizio del giocatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi per l’ Accusa che il 26enne respinge. L’avvocata di Hakimi, Fanny Colin, ha definito la decisione «incomprensibile e insensata alla luce delle prove» e ha affermato che «restiamo sereni come lo eravamo all’inizio del procedimento» e, nel caso di una condanna, «perseguiremo tutte le vie del ricorso». La presunta vittima si era recata per la prima volta in una stazione di polizia a fine febbraio 2023, indicando che Hakimi l’aveva baciata e toccata senza il suo consenso per poi violentarla.