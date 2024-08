Marocco Reuters

Calcio: il Marocco si è messo al collo il bronzo, sinonimo della prima medaglia per la nazionale nel torneo olimpico.

Nella finalina Rahimi (autore di una doppietta) e compagni hanno annichilito l'Egitto battendolo per 6-0. Hockey su prato: i Paesi Bassi hanno conquistato la medaglia d'oro battendo in finale la Germania per 1-1 (3-1) dopo la serie degli shoot-out.

