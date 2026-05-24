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Calcio Finale di Coppa Svizzera, migliaia di tifosi del San Gallo marciano per le vie di Berna

SDA

24.5.2026 - 12:57

Tifosi sangallesi a Berna
Tifosi sangallesi a Berna
Keystone

Migliaia di tifosi della squadra di calcio del San Gallo hanno marciato oggi per le strade di Berna in vista della finale di Coppa Svizzera, in programma nel pomeriggio allo stadio del Wankdorf.

Keystone-SDA

24.05.2026, 12:57

24.05.2026, 13:45

La loro squadra del cuore affronterà lo Stade Lausanne Ouchy, rivelazione della stagione, che gioca nella competizione cadetta del campionato.

Lungo il corteo, dove erano presenti anche famiglie con bambini, sono stati accesi fuochi d'artificio e sono stati lanciati fumogeni. La polizia ha osservato il tutto a distanza.

I tifosi vodesi sono invece arrivati direttamente al Wankdorf con treni speciali e hanno raggiunto lo stadio seguendo un percorso diverso.

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