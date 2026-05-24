La loro squadra del cuore affronterà lo Stade Lausanne Ouchy, rivelazione della stagione, che gioca nella competizione cadetta del campionato.

Lungo il corteo, dove erano presenti anche famiglie con bambini, sono stati accesi fuochi d'artificio e sono stati lanciati fumogeni. La polizia ha osservato il tutto a distanza.

I tifosi vodesi sono invece arrivati direttamente al Wankdorf con treni speciali e hanno raggiunto lo stadio seguendo un percorso diverso.