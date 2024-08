Juanlu Sanchez Keystone

Spagna e Francia si giocheranno l'oro nella finale al Parc des Princes di venerdì.

Le due semifinaliste sconfitte, Marocco ed Egitto, si sfideranno per salire sul gradino più basso del podio. Le due partite hanno avuto uno sviluppo simile, con i nordafricani che si sono portati in vantaggio in entrambe le occasioni: il Marocco con Rahimi (36') e l'Egitto grazie a Saber (62'). La Roja ha risposto con le reti di Lopez (66') e Juanlu (85'). Ai transalpini sono invece serviti i supplementari per avere la meglio su Elneny e compagni. La doppietta di Mateta (83' e 99') e Olise (108') hanno firmato il 3-1.

