La Svizzera ha battuto 2-0 l'Islanda, sollevando gli animi in spogliatoio e dando una botta di fiducia in vista per il match decisivo con la Finlandia.

«Non c'è migliore sensazione di quella che provo adesso – ha dichiarato Viola Callegaris ai microfoni – Abbiamo fatto una grande partita e nel finale si è vista la nostra vera forza». Sulla stessa lunghezza d'onda Iman Beney: «In campo abbiamo lasciato il cuore e dato il massimo l'una per l'altra». «Prima della partita e alla pausa eravamo tese, poi è andato tutto per il verso giusto», ha rivelato la matchwinner Geraldine Reuteler.