Cambio

Rivoluzione in casa UEFA: a partire dal 2028 ci sarà un nuovo formato di Nations League e soprattutto un nuovo formato per le qualificazioni europee per Mondiali ed Europei.

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La Nations League passerà dalle quattro leghe attuali a tre leghe composta da tre gironi di sei squadre ciascuna. La fase finale resterà uguale.

Per le qualificazioni il cambiamento è maggiore poiché pure in questo caso ci sarà una struttura a livelli: una Lega 1 composta da 36 squadre (suddivise in tre gironi) e una Lega 2 con le restanti 18/19 con formato simile a quello attuale delle coppe europee.