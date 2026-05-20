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Calcio In casa UEFA cambia il formato di Nations League e le qualificazioni per Mondiali ed Europei

Swisstxt

20.5.2026 - 18:01

Cambio
Cambio

Rivoluzione in casa UEFA: a partire dal 2028 ci sarà un nuovo formato di Nations League e soprattutto un nuovo formato per le qualificazioni europee per Mondiali ed Europei.

SwissTXT

20.05.2026, 18:01

20.05.2026, 18:04

La Nations League passerà dalle quattro leghe attuali a tre leghe composta da tre gironi di sei squadre ciascuna. La fase finale resterà uguale.

Per le qualificazioni il cambiamento è maggiore poiché pure in questo caso ci sarà una struttura a livelli: una Lega 1 composta da 36 squadre (suddivise in tre gironi) e una Lega 2 con le restanti 18/19 con formato simile a quello attuale delle coppe europee.

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