I risvolti della sconfitta
Campaz sotto minaccia dopo l'eliminazione con la Svizzera: non torna in Colombia
Jaminton Campaz manca il colpo del KO a un passo dal 120esimo minuto.
Imago
La sconfitta contro la Svizzera ha avuto pesanti conseguenze per Jaminton Campaz. Dopo essere finito nel mirino dei tifosi, il 25enne ha deciso di non rientrare nel suo Paese dopo aver ricevuto messaggi intimidatori, riaccendendo il ricordo di una pagina tra le più buie del calcio colombiano.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Jaminton Campaz ha deciso di non rientrare in Colombia dopo aver ricevuto messaggi intimidatori rivolti anche ai suoi familiari.
- L'esterno del Rosario Central è stato duramente criticato per una clamorosa occasione fallita negli ottavi di finale persi ai rigori contro la Svizzera.
- In un messaggio sui social il 25enne ha invitato i tifosi al rispetto: «Nessuna passione giustifica l'odio o il vivere nella paura».
L'eliminazione della Colombia agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro la Svizzera continua a far discutere.
Tra i Cafeteros finiti maggiormente nel mirino dei tifosi c'è Jaminton Campaz, che dopo la sconfitta ai rigori ha deciso di non rientrare nel suo Paese per motivi di sicurezza.
Secondo «OneFootball», il centrocampista offensivo del Rosario Central ha cambiato i propri programmi dopo aver ricevuto minacce rivolte non solo a lui, ma anche alla figlia e ad altri familiari.
La decisione è stata presa per proteggere i suoi cari, molti dei quali vivono a Ibagué, nel dipartimento di Tolima.
«Nessuna passione giustifica l'odio»
Come ricostruisce anche il quotidiano sportivo «AS Colombia», Jaminton Campaz è stato uno dei giocatori più criticati dopo aver sciupato una clamorosa occasione nel finale dei tempi supplementari, presentandosi tutto solo davanti al portiere svizzero in seguito a un grave errore di Granit Xhaka. L'esterno del Rosario Central ha chiuso il Mondiale con un gol in tre presenze.
Due giorni dopo l'eliminazione, il 25enne ha affidato ai social un messaggio rivolto ai tifosi: «Colombia, per favore non mettiamo mai da parte il rispetto. Possiamo pensarla diversamente, sentirci frustrati o tristi, ma nessuna passione giustifica l'odio o il vivere nella paura».
Il calcio colombiano porta ancora i segni della tragedia di Andrés Escobar. Dieci giorni dopo l'eliminazione della Colombia dai Mondiali del 1994, alla quale contribuì anche un suo sfortunato autogol, il difensore venne ucciso al termine di una lite con uomini legati al narcotraffico. Il sicario gli sparò nel parcheggio del locale, urlando «Gol» a ogni colpo.
Il colombiano ha poi ringraziato i sostenitori che hanno seguito la Tricolor negli stadi di Stati Uniti, Canada e Messico, chiedendo scusa per non essere riuscito a regalare loro la gioia sperata.