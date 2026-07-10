I risvolti della sconfitta Campaz sotto minaccia dopo l'eliminazione con la Svizzera: non torna in Colombia

La sconfitta contro la Svizzera ha avuto pesanti conseguenze per Jaminton Campaz. Dopo essere finito nel mirino dei tifosi, il 25enne ha deciso di non rientrare nel suo Paese dopo aver ricevuto messaggi intimidatori, riaccendendo il ricordo di una pagina tra le più buie del calcio colombiano.