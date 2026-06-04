La Nazionale svizzera ha preso un primo contatto con le strutture della San Diego Jewish Academy, sede degli allenamenti durante il ritiro californiano.
Il campo, mantenuto a riposo nelle scorse due settimane, si è rivelato in perfette condizioni.
L'impianto garantirà una certa riservatezza, dato che per accedervi occorre superare una serie di rigidi controlli, anche perché nel frattempo la scuola mantiene le sue attività.
Al termine della prima sessione ben 500 ragazzi si sono riversati sul campo per giocare con Xhaka e compagni nell'ambito della campagna «Be Active» della FIFA.