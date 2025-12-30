Alla Tunisia, che ha fatto debuttare in questa edizione della Coppa d'Africa il bianconero Belhadj (entrato negli ultimi 3') è bastato l'1-1 con la Tanzania per approdare agli ottavi come seconda del Gruppo C dietro la Nigeria.
Grazie al pareggio con le Aquile di Cartagine, anche le Taifa Stars sono promosse alla fase a eliminazione diretta, visto che nonostante i 2 punti sono tra le migliori terze.
Nel girone D invece, con Senegal, Congo RD e Benin già sicure di andare avanti prima di scendere in campo, le prime due squadre hanno vinto chiudendo in testa a pari punti (7).