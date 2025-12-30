  1. Clienti privati
Calcio Coppa d'Africa, Tunisia avanti a fatica

Swisstxt

30.12.2025 - 22:26

Tunisia-Tanzania.
Tunisia-Tanzania.
KEY

Alla Tunisia, che ha fatto debuttare in questa edizione della Coppa d'Africa il bianconero Belhadj (entrato negli ultimi 3') è bastato l'1-1 con la Tanzania per approdare agli ottavi come seconda del Gruppo C dietro la Nigeria.

SwissTXT

30.12.2025, 22:26

30.12.2025, 22:27

Grazie al pareggio con le Aquile di Cartagine, anche le Taifa Stars sono promosse alla fase a eliminazione diretta, visto che nonostante i 2 punti sono tra le migliori terze.

Nel girone D invece, con Senegal, Congo RD e Benin già sicure di andare avanti prima di scendere in campo, le prime due squadre hanno vinto chiudendo in testa a pari punti (7).

