Behrens aggredisce Koutsias Caos in amichevole: una lite tra compagni di squadra scuote il Lugano. La società prevede sanzioni

fon

9.1.2026

Behrens se la prende con Koutsias

Behrens se la prende con Koutsias

09.01.2026

L'ultima amichevole del Lugano in ritiro in Spagna è passata in secondo piano dopo un clamoroso episodio tra Kevin Behrens e Giōrgos Koutsias, che rischia di lasciare strascichi a pochi giorni dalla ripresa della Super League.

,

Nicolò Forni, Antonio Fontana

09.01.2026, 14:56

09.01.2026, 15:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante l'amichevole contro il Viktoria Plzen, Kevin Behrens e Giōrgos Koutsias sono stati protagonisti di un acceso confronto degenerato in uno scontro fisico.
  • L'episodio ha oscurato la prestazione complessiva e il risultato finale, una sconfitta per 4-2 con reti di Behrens e Cassano.
  • A otto giorni dal ritorno in campionato, il nervosismo emerso rischia di pesare sul clima nello spogliatoio del Lugano.
Mostra di più

Come riportato dalla «RSI», l'ultima amichevole disputata dal Lugano durante il ritiro in Spagna è stata segnata da un episodio destinato a far discutere.

Al centro della scena ci sono finiti Kevin Behrens e Giōrgos Koutsias, protagonisti di un acceso confronto che ha rapidamente superato i limiti del campo.

Il centravanti tedesco, fino a quel momento autore di una prestazione convincente, avrebbe prima avuto un alterco verbale con il giovane attaccante greco, apparentemente legato a divergenze sul pressing esercitato dal 21enne.

La situazione è poi degenerata, con Behrens che ha spinto a terra il compagno. I due sono stati divisi da Uran Bislimi. Un gesto tanto inatteso quanto difficile da spiegare, soprattutto considerando il contesto di una semplice amichevole di fine ritiro, e che rischia ora di lasciare strascichi all'interno dello spogliatoio bianconero.

Provvedimenti disciplinari in vista

Un paio d'ore dopo l'episodio, il club ha prontamente preso posizione tramite una nota pubblicata sul suo sito internet. 

L'FC Lugano, si legge nel comunicato, «stigmatizza l'accaduto con fermezza», definendolo «un episodio disdicevole».

La nota precisa che «la questione verrà gestita e regolata internamente e il Club valuterà quali provvedimenti disciplinari adottare nei confronti dei due giocatori coinvolti». Un tentativo, quello della società, di evitare che si alzi un polverone intorno alla faccenda. Tant'è che «sulla questione non verranno più rilasciate dichiarazioni né fatti ulteriori commenti».

Sconfitta per 4-2 contro il Viktoria Plzen

Dal punto di vista sportivo, la partita contro il Viktoria Plzen - disputata su tre tempi da 45 minuti per consentire a tutti di accumulare minuti - si è conclusa con una sconfitta per 4-2. A segno per il Lugano sono andati Behrens e Cassano.

Tuttavia, risultato e indicazioni tecniche passano inevitabilmente in secondo piano rispetto a quanto accaduto.

Un epilogo tutt'altro che ideale, a pochi giorni dalla ripresa della Super League, in programma tra poco più di una settimana contro il Lucerna, e nel modo meno auspicabile per avvicinarsi al ritorno alle competizioni ufficiali.

