La corsa alla panchina della Nazionale italiana entra nella fase decisiva. Saltata definitivamente l'ipotesi Andrea Pirlo, la FIGC è tornata a valutare Roberto Mancini e Antonio Conte, mentre ai vertici federali esplode lo scontro.

L'evoluzione Caos Italia, Pirlo fuori: la corsa al nuovo ct riparte da Mancini e Conte?

Hai fretta? blue News riassume per te Pirlo è fuori dai giochi: l'ex centrocampista conferma di non essere più il candidato alla panchina azzurra.

Mancini e Conte tornano favoriti: la FIGC punta a chiudere la scelta del nuovo ct entro pochi giorni.

Clima teso in Federazione: il caso Pirlo provoca la rottura con Maldini e Leonardo e accende il botta e risposta tra Malagò e Abodi. Riepilogo creato con

La ricerca del nuovo commissario tecnico dell'Italia continua a vivere una fase di grande incertezza.

Ogni giorno porta con sé nuove indiscrezioni, candidature che salgono e scendono e scenari che cambiano rapidamente. Secondo i media italiani la decisione definitiva dovrebbe però arrivare entro pochi giorni.

Dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo, i profili che oggi raccolgono i maggiori consensi sono nuovamente quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.

L'ex ct campione d'Europa nel 2021 sarebbe leggermente avanti nelle preferenze, anche se la partita resta ancora aperta.

Il caso Pirlo si chiude

La giornata di lunedì ha segnato la parola fine sull'ipotesi Pirlo.

È stato lo stesso ex centrocampista a confermare l'esclusione, aggiornando il messaggio pubblicato su Instagram e spiegando di aver saputo da Paolo Maldini di non essere più il candidato scelto per guidare la Nazionale.

Pirlo ha inoltre respinto qualsiasi collegamento tra la decisione della FIGC e la sua collaborazione con la società di scommesse russa Fonbet.

Rottura con Maldini e Leonardo

L'uscita di scena dell'ex allenatore della Sampdoria ha avuto conseguenze anche ai vertici federali.

Come ricostruisce la «Gazzetta dello Sport», il confronto in videoconferenza tra il presidente federale Giovanni Malagò, Maldini e Leonardo non è servito a ricomporre le divergenze.

Il numero uno della FIGC avrebbe spiegato che le perplessità legate ai rapporti di Pirlo con la Russia erano esclusivamente una questione di opportunità istituzionale e non un pretesto per cambiare candidato.

A conferma di ciò, il contratto con Pirlo sarebbe stato praticamente pronto prima del dietrofront.

Nel tentativo di salvare il progetto tecnico, Malagò avrebbe proposto altri allenatori con caratteristiche simili, tra cui Thiago Motta, ma senza riuscire a trovare un punto d'incontro.

Il rapporto di fiducia con Maldini e Leonardo si sarebbe così deteriorato fino a portare alla risoluzione consensuale dell'accordo, appena 16 giorni dopo il loro ingresso nell'organigramma federale.

Prima il direttore tecnico, poi il nuovo ct

Parallelamente, la FIGC starebbe ridefinendo la propria strategia.

Prima della nomina del nuovo ct dovrebbe infatti essere scelto il nuovo direttore tecnico, ruolo per il quale, sempre secondo il Foglio Rosa, Giorgio Chiellini viene indicato come il principale candidato. Solo successivamente arriverà la decisione definitiva sulla panchina azzurra.

In questo scenario, Mancini conserva un lieve vantaggio. L'ex ct, secondo diverse ricostruzioni di stampa, godrebbe della fiducia del presidente federale.

Anche Conte, però, resta pienamente in corsa e continua ad avere numerosi estimatori, sia all'interno del mondo del calcio sia tra gli addetti ai lavori.

Il consiglio federale previsto nelle prossime ore servirà a fare il punto della situazione, anche se difficilmente porterà all'annuncio del nuovo allenatore. La sensazione è che serviranno ancora alcuni giorni per definire gli ultimi dettagli.

Scintille tra Malagò e Abodi

La giornata è stata animata anche da uno scontro istituzionale tra il ministro per lo Sport Andrea Abodi e Malagò. Il ministro aveva parlato della necessità di recuperare la «brutta figura» seguita al caso Pirlo.

La replica del presidente federale non si è fatta attendere: Malagò ha invitato a riflettere su chi, realmente, avesse fatto una cattiva figura, aggiungendo che anche l'ambiente vicino ad Abodi non sarebbe esente da episodi discutibili.

In serata è arrivata la controreplica del ministro, che ha paragonato Malagò all'attore Gigi Proietti, alimentando ulteriormente una polemica destinata ad accompagnare una delle settimane più delicate per il futuro della Nazionale italiana.