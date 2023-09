Roberto Mancini KEYSTONE

Fabio Capello, intervistato nel corso di una trasmissione radiofonica, ha criticato Roberto Mancini. L'ex ct di Milan, Roma e Real ha fatto i complimenti al presidente Gravina per aver scelto Spalletti alla guida degli Azzurri.

Hai fretta? blue News riassume per te Roberto Mancini è stato nominato ct dell'Arabia Saudita. Il suo contratto, valido fino al 2027, gli frutterà circa 90 milioni di euro.

Luciano Spalletti ha sostituito il Mancio alla guida della Nazionale italiana.

Fabio Capello ha duramente criticato l'atteggiamento di Roberto Mancini, complimentandosi con il presidente Gravina per la scelta del nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Mostra di più

La decisione di Roberto Mancini di lasciare la Nazionale italiana per sedersi sulla panchina dell'Arabia Saudita ha generato non poche polemiche nella vicina penisola.

Molti hanno criticato l'uscita del Mancio, che aveva addotto faccende legate alla mancanza di fiducia da parte del presidente della Federacalcio italiana, Gabriele Gravina.

Presidente, che alla «Gazzetta dello Sport» aveva affidato il suo commento: «La mia fiducia era totale e l'ho dimostrata con i comportamenti. A Palermo, dopo la sconfitta con la Macedonia che ci è costata il Mondiale in Qatar, sono andato in conferenza con lui. Ho messo la mia faccia per difendere la sua. Se non avessi avuto fiducia lo avrei messo sotto contratto sino al 2026?».

L'ultimo a commentare la mossa di Mancini è stato l'ex allenatore, oggi in pensione, Fabio Capello. L'ex tecnico dell'Inghilterra e di Milan, Juve, Roma e Real Madrid è stato duro ai microfoni di «Radio Anch'io Sport» sulla scelta di Roberto Mancini di lasciare l'azzurro per l'Arabia Saudita.

«Si è arrampicato sugli specchi accusando il presidente e la federazione di non sentire più la fiducia e di avergli cambiato lo staff», ha detto Capello.

«Sarebbe stato molto più semplice dire "guardi presidente ho ricevuto un'offerta a cui non posso dire di no› e ho dunque deciso di accettarla"».

Fabio Capello (centro) presente al Gran Premio di Formula 1 corso a Monza domenica 3 settembre 2023. KEYSTONE

Su Luciano Spalletti, appena designato quale nuovo commissario tecnico alla guida degli Azzurri proprio in sostituzione di Roberto Mancini, Fabio Capello ha detto: «Sono contento perché ci voleva uno un po' matto e Luciano è un po' matto ad accettare subito di rientrare ad allenare la nazionale. L'emozione è grande e la voglia altrettanto, essendo un allenatore ispirato, che sa dove portare le sue squadre, mi sembra sia stata una bellissima scelta da parte di Gravina».