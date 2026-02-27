Capo Verde ha centrato una clamorosa qualificazione ai sedicesimi dei Mondiali. Dopo i pareggi con Spagna e Uruguay, all'esordiente africana è bastato uno 0-0 con l'Arabia Saudita per chiudere il Gruppo H alle spalle della Roja Parallelamente infatti gli iberici hanno superato 1-0 la Celeste, eliminandola dal torneo. A Guadalajara ha deciso la rete di Alex Baena, che ha sfruttato un'imperdonabile indecisione di Muslera, poi sostituito in avvio di ripresa. A Houston Capo Verde non ha invece rischiato nulla ed ha potuto festeggiare un risultato storico che la porterà ad affrontare l'Argentina nei 1/16.