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Calcio Capo Verde ferma anche l'Uruguay

Swisstxt

22.6.2026 - 02:05

Capo Verde
Capo Verde
Keystone

Capo Verde ha conquistato il secondo pareggio in altrettante partite a questo Mondiale e può ora credere seriamente in una clamorosa qualificazione ai sedicesimi di finale.

SwissTXT

22.06.2026, 02:05

22.06.2026, 02:08

Gli africani hanno infatti fermato l'Uruguay sul 2-2 grazie a due errori della difesa Celeste. Prima la barriera che si è aperta su una punizione dalla distanza e poi la sciagurata uscita di Muslera hanno infatti spianato la strada alle reti di Pina e Varela. Nel mezzo la squadra di Bielsa aveva momentaneamente ribaltato il risultato con Araujo e Canobbio, ma il forcing finale non ha portato un altro gol

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