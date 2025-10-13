  1. Clienti privati
Partecipazione storica Capo Verde si è qualificato per i Mondiali 2026

Swisstxt

13.10.2025 - 20:41

Ai Mondiali in Nordamerica ci sarà anche Capo Verde, alla prima storica partecipazione.

Gli Squali Blu, battendo 3-0 eSwatini, hanno chiuso il gruppo D al primo posto. Gli isolani sono la seconda Nazionale più piccola della storia a qualificarsi.

