13.10.2025 - 20:41
Ai Mondiali in Nordamerica ci sarà anche Capo Verde, alla prima storica partecipazione.
13.10.2025, 20:41
13.10.2025, 20:49
Gli Squali Blu, battendo 3-0 eSwatini, hanno chiuso il gruppo D al primo posto. Gli isolani sono la seconda Nazionale più piccola della storia a qualificarsi.
