L'Argentina ha dovuto faticare 120' per avere la meglio su Capo Verde ma si è poi imposta per 3-2 ai supplementari. L'Albiceleste ha sprecato due volte un gol di vantaggio, con Deroy Duarte (59') e lo straordinario destro a giro di Lopes Cabral (103') che hanno momentaneamente pareggiato le reti di Messi (29') e Lisandro Martinez (92'). A decidere la sfida è poi stato l'autogol di Borges al 111', propiziato dal colpo di testa di Romero che ha messo fine alla favola degli Squali Blu. I sudamericani approdano così agli ottavi di finale per la sesta edizione consecutiva e sfideranno l'Egitto.