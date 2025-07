Il calciatore Carles Perez (foto d'archivio). KEYSTONE

L'ex attaccante della Roma, ora all'Aris Salonicco, Carles Perez è stato ferito ai genitali mentre cercava di proteggere il suo cane da un'aggressione. Nonostante la gravità iniziale, non sarà necessario un intervento chirurgico.

Hai fretta? blue News riassume per te Carlos Perez è stato morso ai genitali da un cane che stava cercando di aggredire il suo amico a quattro zampe a Salonicco, in Grecia.

L'ex attaccante della Roma è stato ferito all'inguine: il morso ha causato una lacerazione all'adduttore.

Il taglio ha richiesto sei punti di sutura, ma nessun intervento chirurgico. Mostra di più

Carles Perez, ex giocatore di Roma e Barcellona, ha vissuto un'esperienza dolorosa a Salonicco, in Grecia.

Come riporta, tra gli altri, «La Gazzetta dello Sport», è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato morso ai genitali da un cane: il calciatore si trovava a passeggio con il suo amico a quattro zampe quando un altro animale, lasciato libero dal proprietario, ha attaccato.

Nel tentativo di difendere il suo cane, l'attaccante dell'Aris Salonicco è stato morso, riportando una ferita che ha richiesto sei punti di sutura.

Anche il Celta Vigo, club proprietario del cartellino di Perez, è in apprensione per le condizioni del giocatore, che ha militato nella Roma tra il 2020 e il 2022.

In serata, l'entourage di Perez ha precisato che il morso ha colpito l'inguine, causando un taglio all'adduttore, ma senza gravi conseguenze per i genitali.

Trasportato in ospedale in codice rosso, dopo gli esami è stato deciso di non procedere con un intervento chirurgico d'urgenza.

Il calciatore tornerà a casa per ricevere le cure necessarie e rientrare in campo il prima possibile.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.