Il selezionatore della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti

Come previsto, Carlo Ancelotti ha svelato lunedì la rosa dei giocatori brasiliani convocati per le prossime qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Cile e Bolivia. Vinicius, Rodrygo e Neymar sono stati esclusi. Ma la rabbia arriva da Barcellona.

Hai fretta? blue News riassume per te Carlo Ancelotti ha diramato la sua seconda lista di convocati in veste di selezionatore della Nazionale brasiliana di calcio.

Già sicuri della qualificazione per i prossimi Mondiali, i verdeoro devono giocare ancora due sfide: contro il Cile il 4 settembre e contro la Bolivia, il 9 settembre.

Tra i non convocati spiccano i nomi di Rodrygo, Vinicius Jr. Militao e Neymar.

Mentre i brasiliani attendono di giudicare il loro nuovo condottiero, dalla Spagna, più precisamente da Barcellona, arrivano le critiche più feroci.

Secondo i media catalani, il 66enne avrebbe favorito i giocatori del Real - risparmiando loro due lunghi viaggi - e non riservando la stessa attenzione a Raphina, invece, giocatore del Barcellona. Mostra di più

Già sicuro di un posto ai Mondiali del 2026 dopo essersi aggiudicato il terzo posto, il Brasile disputerà due partite finali: contro il Cile al Maracanã il 4 settembre e poi in trasferta contro la Bolivia il 9 settembre.

Carlo Ancelotti ha reso nota lunedì la sua seconda lista di convocazioni come commissario tecnico del Brasile.

L'allenatore più vincente della storia del calcio europeo ha stupito, in parte, perché ha omesso dalla lista dei convocati Rodrygo, Vinicius Jr e Neymar.

Le motivazioni di Carletto

L'italiano ha così spiegato la sua decisione. «Ci sono nuovi giocatori in questa seconda convocazione. Neymar non c'è perché ha avuto un piccolo problema la scorsa settimana. Ma non abbiamo bisogno di metterlo alla prova. Tutti sanno cosa è in grado di fare», ha detto il 66enne di Reggiolo, prima di affrontare l'assenza dei giocatori del Real Madrid.

«Non sono in squadra perché voglio conoscere nuovi giocatori di cui non conosco ancora bene il profilo. Tecnicamente li conosco tutti quanti. Voglio conoscere altri giocatori che possano aiutare la Nazionale ad avere successo».

CONVOCADOS! ✅



O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/2CC0oDTypL — brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025

Una decisione che ha però scatenato una tempesta in Spagna, per la precisione tra i tifosi del Barcellona.

Il selezionatore della Seleção, che a giugno ha lasciato il Real Madrid, ha infatti deciso di non convocare le stelle del Real Madrid Rodrygo, Éder Militão e Vinícius Júnior, mentre ha chiamato l'ala del Barcellona Raphinha.

Le critiche dalla Catalogna

Decisione indigesta in Catalogna, appunto, dove molti la considerano un palese trattamento preferenziale.

L'assenza di Vinícius è dovuta a una squalifica - per una partita -, mentre il mister italiano ha giustificato quella di Rodrygo con motivi di forma fisica. Ma l'esclusione anche di Militão ha alimentato i sospetti che l'ex allenatore del Real stia invece proteggendo i suoi ex giocatori.

Questo mentre Raphinha, del Barcellona, dovrà affrontare due lunghi viaggi con il Brasile, a distanza di cinque giorni, a campionato iniziato e quando mancheranno pochi giorni all'esordio dei blaugrana in Champions League.

Il quotidiano catalano «Sport» ha criticato aspramente la decisione, definendola «un immenso servizio reso a Xabi Alonso» e «un clamoroso trattamento di favore».

Non solo Carlo Ancelotti dovrà superare lo scetticismo dei tifosi brasiliani, ma ora anche la rabbia dei tifosi del Barca.