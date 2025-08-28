  1. Clienti privati
Caso FIFA Nessun ricorso sull'assoluzione di Blatter e Platini: sono innocenti

SDA

28.8.2025 - 10:39

Buone notizie per Blatter (nella foto) e Platini. (Immagine d'archivio).
Buone notizie per Blatter (nella foto) e Platini. (Immagine d'archivio).
Keystone

È ufficiale: gli ex dirigenti calcistici Joseph Blatter e Michel Platini sono innocenti. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha infatti rinunciato a fare ricorso contro la loro assoluzione, tra le altre cose dalle accuse di truffa.

Keystone-SDA

28.08.2025, 10:39

28.08.2025, 10:47

Accettando il giudizio della prima e della seconda istanza, il MPC chiude un capitolo del complesso caso legato al mondo del calcio, spiega la stessa procura federale.

L'ex presidente della FIFA Blatter e l'ex presidente della UEFA Platini sono stati assolti in seconda istanza lo scorso 25 marzo dalla Camera d'appello straordinaria del Tribunale penale federale (TPF) a Muttenz (BL), che ha applicato il principio di «in dubio pro» (ovvero: nel dubbio si giudica in favore dell'imputato).

Il caso riguarda il pagamento di due milioni di franchi andato a Platini per servizi di consulenza. La transazione sarebbe stata concordata fin dall'inizio tramite un «gentlemen's agreement» non scritto e senza testimoni.

