Kylian Mbappé sta ancora aspettando il suo primo gol in campionato in Spagna. Il suo inizio con il Real Madrid non è stato di certo positivo. E i media, ma non solo, sono preoccupati.

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì sera il Real Madrid ha pareggiato 1-1 contro l'UD Las Palmas a Gran Canaria. Cinque punti in tre partite significano il peggior inizio di stagione degli ultimi cinque anni.

I media spagnoli sono particolarmente severi nei confronti del nuovo acquisto Kylian Mbappé, che sta ancora aspettando il suo primo gol in campionato.

L'allenatore Carlo Ancelotti difende i giocatori e si assume la piena responsabilità del pessimo inizio. Mostra di più

I media spagnoli sono preoccupati per il cattivo inizio della nuova stagione del Real Madrid con la superstar Kylian Mbappé. Due pareggi dopo tre partite non sono nulla di irrimediabile, scrive il quotidiano «Sport».

Tuttavia, i problemi dell'allenatore Carlo Ancelotti nel dare un'identità alla squadra dopo la partenza di Toni Kroos e l'integrazione di Mbappé sono fonte di preoccupazione.

La mancanza di coordinazione tra Vinícius Júnior e Mbappé solleva i maggiori interrogativi, scrive «Mundo Deportivo». Il quotidiano «AS» si è soffermato sul fatto che il francese non ha ancora segnato. Non si tratta di una mancanza di perseveranza, né di una mancanza di atteggiamento o di coinvolgimento nel gioco. «Ma al momento della verità, Kylian semplicemente non riesce a segnare», ha scritto il giornale.

Dopo tre giornate di campionato, gli acerrimi rivali del Barcellona hanno quattro punti di vantaggio sul Real. «C'è qualcosa che non va in Mbappé», ha scritto il quotidiano «Marca» dopo il pareggio per 1-1 in casa dell'UD Las Palmas di giovedi sera.

Ancelotti si assume tutte le responsabilità

L'allenatore del Real Carlo Ancelotti ha affrontato i problemi in seguito alla falsa partenza, assumendosene la piena responsabilità. «Devo formulare la strategia in campo in modo più chiaro per dare chiarezza ai giocatori. Se c'è un problema, è responsabilità dell'allenatore trovare una soluzione».

Secondo la breve analisi dell'italiano, i giocatori hanno faticato a creare movimenti, a riconquistare la palla e gli spazi tra le linee erano troppo ampi. Tuttavia, toglie i giocatori dal fuoco dei media: «Non credo che ci sia un problema mentale. Non vedo una mancanza di carattere o di atteggiamento».

Il compito ora è quello di «trovare rapidamente una soluzione». Del resto, il calendario è fitto: il Real Madrid, che ha iniziato la stagione nel modo peggiore degli ultimi cinque anni, ospita domenica il Real Betis con l'elvetico Ricardo Rodriguez. La partita verrà trasmessa in diretta su blue Sport.

