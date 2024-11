Cechia Reuters

Cechia e Galles giocheranno nella Lega A della prossima edizione della Nations League.

La truppa di Hasek, da oggi in seconda fascia delle qualificazioni ai Mondiali al pari della Slovacchia (Scozia in terza), ha chiuso prima del Gruppo B1 dopo il 2-1 sulla Georgia. Il Galles (4-1 all'Islanda) ha invece strappato il primato del Gruppo B4 alla Turchia, superata per 3-1 in casa del già retrocesso Montenegro. Nelle ultime e ininfluenti partite del Gruppo A3, Germania e Paesi Bassi sono rispettivamente stati frenati sull'1-1 in trasferta da Ungheria e Bosnia, ovvero la terza e la quarta del girone.

