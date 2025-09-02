Cedric Itten torna in Nazionale per la prima volta dall'ottobre 2023 Keystone

Cedric Itten è stato convocato in Nazionale per la prima volta dall'ottobre 2023. In una conferenza stampa, l'attaccante parla del suo ritorno e del suo trasferimento al Düsseldorf nella Bundesliga 2.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Cedric Itten è tornato in Nazionale. A quasi due anni dalla sua ultima apparizione in nazionale, l'attaccante è stato nuovamente convocato da Murat Yakin per le prossime qualificazioni alla Coppa del Mondo contro Kosovo e Slovenia.

«Significa molto per me e mi riempie sempre di grande orgoglio quando posso giocare per la nazionale. È una questione che mi sta a cuore», ha dichiarato l'attaccante durante la conferenza stampa di martedì.

Il 28enne si è trasferito quest'estate dall'YB al Fortuna Düsseldorf, nella seconda Bundesliga, e ha segnato tre gol nelle sue prime cinque partite competitive.

«Sono stato accolto molto bene a Düsseldorf. C'è una grande atmosfera nello stadio, abbiamo avuto più di 50'000 spettatori nell'ultima partita. Giochiamo per la promozione».

Sempre in dialogo con Yakin

Prima del trasferimento in Germania ha parlato anche con Murat Yakin, chiedendogli la sua opinione.

«È stato molto importante per me. Mi sento parte integrante della Nazionale, ho già giocato 12 partite internazionali e non vedo l'ora che arrivi il futuro. Sono uno che dà sempre il 100 per cento quando è lì».

Itten è anche consapevole di essere attualmente «solo» la riserva di Breel Embolo nella linea dei centravanti.

«Sono un giocatore di squadra e conosco il mio ruolo. Sono pronto quando c'è bisogno di me».