Aleksander Ceferin KEY

Superlega?

L'UEFA non ci sta. «Spero che inizino la loro fantastica competizione tra due squadre», ha commentato il presidente Aleksander Ceferin. «Non cercheremo di fermarli, possono fare ciò che vogliono. La sentenza non è il via libera alla Superlega e inoltre fa riferimento alle nostre regole, che nel frattempo sono cambiate», ha spiegato il 56enne sloveno. Non solo l'UEFA si è detta contraria alla nuova competizione. Il fronte del no ha potuto contare subito su grandi club come Bayern Monaco, Inter e Atletico Madrid, ma pure su federazioni e leghe, fra cui anche la SFL.

Swisstxt