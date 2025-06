Fabio Celestini Imago

Dieci giorni o poco più per dirsi addio.

Swisstxt

Le voci di una probabile partenza di Fabio Celestini da Basilea hanno iniziato a rincorrersi già pochi minuti dopo il trionfo in Coppa Svizzera, ma nemmeno la strepitosa quanto impronosticabile doppietta è servita a far cambiare idea al tecnico 49enne, che dopo un anno e mezzo in carica ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni.

«Il club avrebbe voluto continuare con lui, ma rispetta la sua decisione», scrive l’FCB sui suoi profili social.

In pole position per la successione, secondo quanto scriveva il Blick, ci sarebbe Ludovic Magnin.