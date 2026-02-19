  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Europa League Partita scoppiettante a Glasgow! Lo Stoccarda conduce 2-1 grazie a una doppietta di El Khannouss

Redazione blue Sport

19.2.2026

Seguite la serata di Europa League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

19.02.2026, 21:54

Conference League. Dal dominio ai brividi: il Losanna pareggia a Olomouc

Conference LeagueDal dominio ai brividi: il Losanna pareggia a Olomouc

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine primo tempo

    Il primo tempo termina in favore degli ospiti.
    Il primo tempo termina in favore degli ospiti.
    Imago

  • Al 28esimo El Khannouss ci mette ancora lo zampino! Lo Stoccarda torna a condurre.

    Ancora El Khannouss, lo Stoccarda ritrova il vantaggio

    Ancora El Khannouss, lo Stoccarda ritrova il vantaggio

    19.02.2026

  • Nygren impiega solamente 6 minuti per trovare il pareggio!

    Nygren pareggia immediatamente!

    Nygren pareggia immediatamente!

    19.02.2026

  • Al 15esimo El Khannouss gela il Celtic Park!

    El Khannouss gela il Celtic Park

    El Khannouss gela il Celtic Park

    19.02.2026

  • Le formazioni di Celtic-Stoccarda

  • O'Neill: «Contro lo Stoccarda la prova più dura della stagione»

    Martin O'Neill si attende una asfida ardua.
    Martin O'Neill si attende una asfida ardua.
    KEYSTONE

    Serata speciale per il Celtic: Martin O'Neill si prepara a guidare la sua 1000esima partita in carriera. Il tecnico 73enne ha ringraziato il club per il traguardo, ammettendo di non essersi nemmeno reso conto della cifra simbolica.

    Contro lo Stoccarda sarà però «una prova importante», forse la più dura della stagione. Dopo la sconfitta contro il Midtjylland, definita un «campanello d'allarme», il Celtic ha saputo reagire fino ad arrivare a questo punto del torneo. Ora l'obiettivo è dare continuità a quanto di buono mostrato contro Feyenoord e Bologna.

    O'Neill sta ancora conoscendo i nuovi arrivati di gennaio, ben diverso dalla squadra che nel 2003 «conosceva a memoria» nella cavalcata in Coppa UEFA.

    Sul fronte interno, il tecnico spera in una ritrovata unità a Parkhead, convinto che il sostegno del pubblico sia stato decisivo nella rimonta di domenica. Quanto al suo futuro, taglia corto: «È troppo lontano per pensarci ora».

  • Hoeness: «Celtic Park è speciale, sarà una sfida dura»

    Hoeness teme il Celtic Park.
    Hoeness teme il Celtic Park.
    KEYSTONE

    Lo Stoccarda sa cosa lo aspetta a Glasgow. «Il Celtic Park è uno stadio speciale, i tifosi possono essere davvero rumorosi», ha avvertito l'allenatore Sebastian Hoeness, definendo la sfida «affascinante ma difficile». «Avremo bisogno di una prestazione di alto livello».

    La squadra, arrivata a Glasgow mercoledì, è stata preparata nei minimi dettagli per questa sfida a eliminazione diretta. Hoeness ha lavorato su diverse fasi e possibili scenari di gara, con l'obiettivo di vedere un VfB propositivo. «Nelle fasi a eliminazione diretta serve sangue freddo ed efficienza», ha spiegato il tecnico 43enne.

    Finora lo Stoccarda ha mostrato buone cose in Europa League, ma ora è il momento di «premiarsi anche con i risultati».

    Attenzione però al Celtic, in crescita dopo una stagione turbolenta. «Sono tornati in carreggiata, sono imbattuti da diverse partite e hanno qualità per mettere in difficoltà chiunque», ha concluso il tecnico tedesco.

  • Celtic-Stoccarda in diretta!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il match fra Celtic e Stoccarda.

    • Mostra di più

I più letti

Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Finite le Olimpiadi, Odermatt a sorpresa sulle nevi di Carì per una giornata di relax
Partita scoppiettante a Glasgow! Lo Stoccarda conduce 2-1 grazie a una doppietta di El Khannouss

Ulteriori articoli

Verso i Mondiali 2027. Navarro punta sull'esperienza delle calciatrici elvetiche per le qualificazioni

Verso i Mondiali 2027Navarro punta sull'esperienza delle calciatrici elvetiche per le qualificazioni

Dopo 29 anni. Addio al circuito motociclistico Phillip Island

Dopo 29 anniAddio al circuito motociclistico Phillip Island

Serie A. Il Milan pareggia con il Como

Serie AIl Milan pareggia con il Como

Basket. Massagno vittorioso a Nosedo

BasketMassagno vittorioso a Nosedo

Super League. Il San Gallo travolge il Winterthur, salgono secondi in classifica

Super LeagueIl San Gallo travolge il Winterthur, salgono secondi in classifica

Tennis. Bencic eliminata da Svitolina a Dubai

TennisBencic eliminata da Svitolina a Dubai

Video

Ancora El Khannouss, lo Stoccarda ritrova il vantaggio

Ancora El Khannouss, lo Stoccarda ritrova il vantaggio

19.02.2026

Nygren pareggia immediatamente!

Nygren pareggia immediatamente!

19.02.2026

El Khannouss gela il Celtic Park

El Khannouss gela il Celtic Park

19.02.2026

Sigma Olomouc – Lausanne 1:1

Sigma Olomouc – Lausanne 1:1

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

19.02.2026

Ancora El Khannouss, lo Stoccarda ritrova il vantaggio

Ancora El Khannouss, lo Stoccarda ritrova il vantaggio

Nygren pareggia immediatamente!

Nygren pareggia immediatamente!

El Khannouss gela il Celtic Park

El Khannouss gela il Celtic Park

Sigma Olomouc – Lausanne 1:1

Sigma Olomouc – Lausanne 1:1

Più video