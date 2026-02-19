Partita scoppiettante a Glasgow! Lo Stoccarda conduce 2-1 grazie a una doppietta di El Khannouss

Hoeness: «Celtic Park è speciale, sarà una sfida dura»

Hoeness teme il Celtic Park. KEYSTONE

Lo Stoccarda sa cosa lo aspetta a Glasgow. «Il Celtic Park è uno stadio speciale, i tifosi possono essere davvero rumorosi», ha avvertito l'allenatore Sebastian Hoeness, definendo la sfida «affascinante ma difficile». «Avremo bisogno di una prestazione di alto livello».

La squadra, arrivata a Glasgow mercoledì, è stata preparata nei minimi dettagli per questa sfida a eliminazione diretta. Hoeness ha lavorato su diverse fasi e possibili scenari di gara, con l'obiettivo di vedere un VfB propositivo. «Nelle fasi a eliminazione diretta serve sangue freddo ed efficienza», ha spiegato il tecnico 43enne.

Finora lo Stoccarda ha mostrato buone cose in Europa League, ma ora è il momento di «premiarsi anche con i risultati».

Attenzione però al Celtic, in crescita dopo una stagione turbolenta. «Sono tornati in carreggiata, sono imbattuti da diverse partite e hanno qualità per mettere in difficoltà chiunque», ha concluso il tecnico tedesco.