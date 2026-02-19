Partita scoppiettante a Glasgow! Lo Stoccarda conduce 2-1 grazie a una doppietta di El Khannouss

Seguite la serata di Europa League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Fine primo tempo
-
Al 28esimo El Khannouss ci mette ancora lo zampino! Lo Stoccarda torna a condurre.
-
Nygren impiega solamente 6 minuti per trovare il pareggio!
-
Al 15esimo El Khannouss gela il Celtic Park!
-
Le formazioni di Celtic-Stoccarda
-
O'Neill: «Contro lo Stoccarda la prova più dura della stagione»
Serata speciale per il Celtic: Martin O'Neill si prepara a guidare la sua 1000esima partita in carriera. Il tecnico 73enne ha ringraziato il club per il traguardo, ammettendo di non essersi nemmeno reso conto della cifra simbolica.
Contro lo Stoccarda sarà però «una prova importante», forse la più dura della stagione. Dopo la sconfitta contro il Midtjylland, definita un «campanello d'allarme», il Celtic ha saputo reagire fino ad arrivare a questo punto del torneo. Ora l'obiettivo è dare continuità a quanto di buono mostrato contro Feyenoord e Bologna.
O'Neill sta ancora conoscendo i nuovi arrivati di gennaio, ben diverso dalla squadra che nel 2003 «conosceva a memoria» nella cavalcata in Coppa UEFA.
Sul fronte interno, il tecnico spera in una ritrovata unità a Parkhead, convinto che il sostegno del pubblico sia stato decisivo nella rimonta di domenica. Quanto al suo futuro, taglia corto: «È troppo lontano per pensarci ora».
-
Hoeness: «Celtic Park è speciale, sarà una sfida dura»
Lo Stoccarda sa cosa lo aspetta a Glasgow. «Il Celtic Park è uno stadio speciale, i tifosi possono essere davvero rumorosi», ha avvertito l'allenatore Sebastian Hoeness, definendo la sfida «affascinante ma difficile». «Avremo bisogno di una prestazione di alto livello».
La squadra, arrivata a Glasgow mercoledì, è stata preparata nei minimi dettagli per questa sfida a eliminazione diretta. Hoeness ha lavorato su diverse fasi e possibili scenari di gara, con l'obiettivo di vedere un VfB propositivo. «Nelle fasi a eliminazione diretta serve sangue freddo ed efficienza», ha spiegato il tecnico 43enne.
Finora lo Stoccarda ha mostrato buone cose in Europa League, ma ora è il momento di «premiarsi anche con i risultati».
Attenzione però al Celtic, in crescita dopo una stagione turbolenta. «Sono tornati in carreggiata, sono imbattuti da diverse partite e hanno qualità per mettere in difficoltà chiunque», ha concluso il tecnico tedesco.
-
Celtic-Stoccarda in diretta!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il match fra Celtic e Stoccarda.