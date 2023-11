Youtube

Dopo gli scontri avvenuti nella tarda serata di ieri, è in allerta il dispositivo di sicurezza predisposto per il match di Champions League tra Napoli e Union Berlino per l'arrivo di diverse centinaia di tifosi tedeschi.

Hai fretta? blue News riassume per te Oggi, con inizio alle 18:45, il Napoli sfiderà l'Union Berlino, gara valida per la fase a gruppi di Champions League.

Diverse centinaia di tifosi tedeschi sono giunti a Napoli già martedì, causando problemi di ordine pubblico.

Per evitare che la situazione degeneri, la città partenopea ha messo in atto dei dispositivi per mantenere l'ordine pubblico. Mostra di più

Martedì sera, dopo le 22, diverse vie del centro sono state teatro di atti vandalici e di violenze compiute dagli ultras dell'Union Berlino, che in diverse occasioni sono entrati in contatto con le forze dell'ordine, esplodendo petardi e lanciando fumogeni.

Incredibile quello che sta succedendo in questi minuti a Napoli, scontri tra i tifosi dell’Union Berlino e la polizia nel centro della città! #unionberlino #napoli pic.twitter.com/qC8mCqSJAX — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) November 7, 2023

La polizia ha risposto usando manganelli e lacrimogeni. Vetrine di negozi e auto danneggiate, cassonetti capovolti, strade bloccate: corso Umberto, piazza Dante, via Roma, via Medina e diverse altre arterie del centro sono state vandalizzate da circa 200 supporter della squadra tedesca, che ora sono quasi tutti rientrati nei loro alberghi, presidiati dalle forze dell'ordine.

Nel corso degli incidenti alcuni tifosi sarebbero stati fermati ed alcuni poliziotti sarebbero rimasti contusi o lievemente feriti.

il Comune di Napoli ha così tempestivamente istituito il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nonché il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso nelle diverse aree cittadine.

La città di San Gennaro, Maradona e Osimhen insomma non vuole casini. Le trasgressioni saranno punite con multe che vanno da 25 a 500 euro.