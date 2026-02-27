Il Paris Saint-Germain vince la Champions League, proprio come l'anno scorso. Nella finale disputata a Budapest, i campioni in carica hanno battuto l'Arsenal ai rigori. Al termine dei 120 minuti il risultato era di 1-1.

Il Paris Saint-Germain ha vinto ancora una volta la Champions League in una partita finita ai rigori e hanno infranto il sogno dell'Arsenal di uno storico trionfo a pochi millimetri dal traguardo.

Nonostante il gol iniziale del tedesco Kai Havertz, l'ensemble di stelle francesi ha sconfitto gli sfidanti inglesi per 4:3 ai calci di rigore, assicurandosi non solo il titolo ma anche il bonus UEFA di 25 milioni di euro.

Davanti a 61'035 spettatori a Budapest, il punteggio era di 1:1 (1:0) dopo i tempi regolamentari grazie ai gol di Havertz (6° minuto) e del francese Ousmane Dembélé (65°/fallo di rigore). Nei tempi supplementari non sono stati segnati altri gol.

Havertz, nonostante tutto nella storia

Secondo il fornitore di dati Opta, Havertz è il primo tedesco a segnare in due diverse finali di Champions League. Gerd Müller e Franz Roth avevano già compiuto la stessa impresa, anche se in Coppa dei Campioni negli anni Settanta. La Champions League è stata introdotta nella stagione 1992-1993.

PSG come il Real

La squadra francese è diventata il primo club dopo il Real Madrid a difendere il titolo nella massima serie. I giganti spagnoli avevano addirittura trionfato per tre volte di fila tra il 2016 e il 2018.

Arsenal, una stagione quasi perfetta

Per l'Arsenal è stata la prima sconfitta nella quindicesima partita stagionale di Premier League. I londinesi hanno perso la corona assoluta pochi giorni dopo aver vinto il titolo della Premier League e sono ancora in attesa del loro primo titolo nella competizione per club più importante d'Europa.

PSG, record di gol segnati

Con un totale di 45 gol, il Paris ha anche eguagliato il record di gol in una stagione di Champions League e ora condivide il primato con il Barcellona.

Particolarmente memorabile lo spettacolo del 5:4 nella semifinale di andata contro l'FC Bayern Monaco.

Il Liverpool aveva segnato 47 gol nel 2018, ma sei di questi arrivarono nelle qualificazioni e quindi non sono inclusi nelle statistiche ufficiali UEFA.