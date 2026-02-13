Brighton Labeau
Keystone
Nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League il Thun si è dovuto accontentare di un pareggio per 1-1 contro la Dinamo Zagabria nonostante una gran prova di solidità e compostezza tattica.
Alla rete realizzata al 20' dal centravanti biancorosso Brighton Labeau ha risposto Miha Zajc con una bella conclusione dal limite dell'area all'86'.
Rimane dunque in bilico il discorso qualificazione europea per gli uomini di Gian Luca Privitelli, i quali dovranno riuscire ad espugnare le mura dello Stadion Maksimir di Zagabria nel ritorno del 28 luglio.