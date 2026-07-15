Far West in campo

Al 12esimo scena assolutamente folle! Mentre Fernández e Anderson tornano a scontrarsi e questa volta finiscono per avvinghiarsi e trattenersi a terra, lontano dal pallone va in scena un altro corpo a corpo: altri due giocatori crollano sul prato dopo l'ennesima provocazione reciproca.

L'arbitro, incredibilmente, sceglie di non estrarre cartellini gialli neanche stavolta...