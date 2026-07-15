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Partenza infuocata: Inghilterra e Argentina non si risparmiano! Segui la semifinale in diretta
Chi sfiderà la Spagna nella finale dei Mondiali 2026? Inghilterra e Argentina si giocano l'ultimo posto disponibile. Segui la semifinale con il nostro live ticker.
Passaggio a vuoto di Messi
Anche i re possono sbagliare! Approfittando di un rinvio decisamente troppo corto di Pickford, la stella argentina cerca subito l'imbucata d'oro per servire Álvarez con un filtrante.
Questa volta, però, persino il controllo di palla tradisce il fuoriclasse, sfumando così una potenziale occasione d'oro.
Pausa rinfrescante
Tutti ai box per rinfrescarsi le idee! Riuscirà questo time-out per il caldo a placare la foga di questa semifinale di fuoco tra Argentina e Inghilterra, o si ricomincerà subito con la solita pioggia di piccoli falli tattici a spezzare il gioco, lasciando ancora a secco le occasioni da gol?
Primo calcio d'angolo per l'Argentina
Al 24esimo minuto arriva il primo calcio d'angolo per l'Argentina! Ma proprio mentre Messi prende la rincorsa dalla destra per crossare al centro, l'arbitro interrompe subito il gioco per l'ennesima infrazione: questa volta è un fallo in attacco commesso dai sudamericani a vanificare l'azione.
James scalda i guanti di Martínez
Al 20esimo arriva finalmente il primo tiro in porta! Rogers temporeggia un istante sul vertice destro dell'area di rigore e poi imbocca con tempismo perfetto l'inserimento di James.
Il terzino destro inglese calcia rasoterra, ma la sua conclusione finisce dritta tra le braccia del portiere argentino Martínez, che blocca senza problemi.
Gioco di gambe e muscoli
Al 18esimo ancora una volta è Spence a farsi vedere sulla corsia sinistra, ubriacando la difesa avversaria con un paio di doppi passi fulminanti.
Ma proprio sulla linea di fondo, Romero decide di metterci una pezza: scivolata energica, tackle deciso e palla spazzata in fallo laterale per sventare il pericolo.
Far West in campo
Al 12esimo scena assolutamente folle! Mentre Fernández e Anderson tornano a scontrarsi e questa volta finiscono per avvinghiarsi e trattenersi a terra, lontano dal pallone va in scena un altro corpo a corpo: altri due giocatori crollano sul prato dopo l'ennesima provocazione reciproca.
L'arbitro, incredibilmente, sceglie di non estrarre cartellini gialli neanche stavolta...
Fase di studio
Dopo un avvio di fuoco, fatto di contrasti duri e continui falli, gli argentini decidono di rallentare i giri del motore.
Per un attimo addormentano la partita, congelando il possesso palla nella propria metà campo per riprendere il controllo del ritmo di gioco.
Spence sulla fascia
Finalmente sale in cattedra il grande calcio! Spence parte in solitaria sulla fascia sinistra, seminando con estrema facilità due avversari argentini.
La sua cavalcata travolgente viene però interrotta solo all'ultimo istante da Molina, che riesce a sbarrargli la strada proprio al limite dell'area di rigore.
Subito scintille!
Gli animi si surriscaldano già al primissimo fallo! Enzo Fernández frana addosso a Elliot Anderson e, nel tentativo di contrastarlo, colpisce il giocatore inglese con il braccio dietro la nuca.
L'arbitro decide di risparmiare il cartellino giallo, ma si ritrova subito a dover disinnescare un accenno di rissa a centrocampo...
Si parte!
La semifinale è iniziata!