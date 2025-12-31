Statistiche, trend e massime storiche. I campionati di Serie A si vincono a marzo o a fine dicembre? Ecco uno sguardo a quanto successo in passato e di recente.
Nel calcio italiano si dice spesso che «i campionati si vincono a marzo», ma quanto è veritiera questa frase?
Vero è, che il 50% delle formazioni che il 31 dicembre si sono trovate in testa alla classifica di Serie A non hanno vinto la scudetto.
La matematica infatti ci dice che l'eccellenza sull'arco di tutta la stagione paga una volta su due.
Analizzando quanto successo negli ultimi 10 campionati ci accorgiamo che in questo caso la percentuale non fa una grinza: cinque volte la squadra in testa a fine anno si è trovata nella stessa posizione a fine stagione.
L'ultimo trend
Vero anche però, che la storia recente del massimo campionato italiano di calcio dimostra che quando si mangia il panettone - o il pandoro - i giochi potrebbero già essere fatti.
Il trend delle tre ultime stagioni dimostra infatti che il 31 dicembre è uno spartiacque importante: il Napoli due volte e l'Inter una, hanno fatto gara in testa da dicembre a fine maggio.
Stagione/In testa al 31 dicembre/Campione d'Italia
2024-2025/Napoli e Atalanta/Napoli
2023-24/Inter/Inter
2022-23/Napoli/Napoli
2021-22/Inter/Milan
2020-21/Milan/Inter
2019-20/Inter/Juventus
2018-19/Juventus/Juventus
2017-18/Napoli/Juventus
2016-17/Juventus/Juventus
2015-16/Inter/Juventus
Inter in testa il 31 dicembre
Visto che la sfida della Roma contro il Genoa, giocata lunedì sera e vinta dai giallorossi per 3 a 1, è stata l'ultima prima dell'anno nuovo, vi sono serie possibilità che l'Inter, in testa con un punto di distacco sul Milan e due sul Napoli, possa continuare il trend visto sopra. Yann Sommer e Manuel Akanji lo sperano.