L'Inter degli svizzeri Sommer e Akanji è in testa alla classifica di Serie A, con un punto di distacco sul Milan e due sul Napoli. KEYSTONE

Statistiche, trend e massime storiche. I campionati di Serie A si vincono a marzo o a fine dicembre? Ecco uno sguardo a quanto successo in passato e di recente.

Nel calcio italiano si dice spesso che «i campionati si vincono a marzo», ma quanto è veritiera questa frase?

Vero è, che il 50% delle formazioni che il 31 dicembre si sono trovate in testa alla classifica di Serie A non hanno vinto la scudetto.

La matematica infatti ci dice che l'eccellenza sull'arco di tutta la stagione paga una volta su due.

Analizzando quanto successo negli ultimi 10 campionati ci accorgiamo che in questo caso la percentuale non fa una grinza: cinque volte la squadra in testa a fine anno si è trovata nella stessa posizione a fine stagione.

L'ultimo trend

Vero anche però, che la storia recente del massimo campionato italiano di calcio dimostra che quando si mangia il panettone - o il pandoro - i giochi potrebbero già essere fatti.

Il trend delle tre ultime stagioni dimostra infatti che il 31 dicembre è uno spartiacque importante: il Napoli due volte e l'Inter una, hanno fatto gara in testa da dicembre a fine maggio.

Stagione/In testa al 31 dicembre/Campione d'Italia

2024-2025/Napoli e Atalanta/Napoli

2023-24/Inter/Inter

2022-23/Napoli/Napoli

2021-22/Inter/Milan

2020-21/Milan/Inter

2019-20/Inter/Juventus

2018-19/Juventus/Juventus

2017-18/Napoli/Juventus

2016-17/Juventus/Juventus

2015-16/Inter/Juventus

Inter in testa il 31 dicembre

Visto che la sfida della Roma contro il Genoa, giocata lunedì sera e vinta dai giallorossi per 3 a 1, è stata l'ultima prima dell'anno nuovo, vi sono serie possibilità che l'Inter, in testa con un punto di distacco sul Milan e due sul Napoli, possa continuare il trend visto sopra. Yann Sommer e Manuel Akanji lo sperano.