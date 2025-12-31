  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In testa il 31 dicembre Chi vince lo scudetto? Il trend degli ultimi anni sorride a Sommer e Akanji, ecco perché

bfi

31.12.2025

L'Inter degli svizzeri Sommer e Akanji è in testa alla classifica di Serie A, con un punto di distacco sul Milan e due sul Napoli.
L'Inter degli svizzeri Sommer e Akanji è in testa alla classifica di Serie A, con un punto di distacco sul Milan e due sul Napoli.
KEYSTONE

Statistiche, trend e massime storiche. I campionati di Serie A si vincono a marzo o a fine dicembre? Ecco uno sguardo a quanto successo in passato e di recente.

Igor Sertori

31.12.2025, 16:46

Nel calcio italiano si dice spesso che «i campionati si vincono a marzo», ma quanto è veritiera questa frase?

Vero è, che il 50% delle formazioni che il 31 dicembre si sono trovate in testa alla classifica di Serie A non hanno vinto la scudetto. 

La matematica infatti ci dice che l'eccellenza sull'arco di tutta la stagione paga una volta su due.

Analizzando quanto successo negli ultimi 10 campionati ci accorgiamo che in questo caso la percentuale non fa una grinza: cinque volte la squadra in testa a fine anno si è trovata nella stessa posizione a fine stagione.

L'ultimo trend

Vero anche però, che la storia recente del massimo campionato italiano di calcio dimostra che quando si mangia il panettone - o il pandoro - i giochi potrebbero già essere fatti.

Il trend delle tre ultime stagioni dimostra infatti che il 31 dicembre è uno spartiacque importante: il Napoli due volte e l'Inter una, hanno fatto gara in testa da dicembre a fine maggio. 

Stagione/In testa al 31 dicembre/Campione d'Italia

2024-2025/Napoli e Atalanta/Napoli

2023-24/Inter/Inter

2022-23/Napoli/Napoli

2021-22/Inter/Milan

2020-21/Milan/Inter

2019-20/Inter/Juventus

2018-19/Juventus/Juventus

2017-18/Napoli/Juventus

2016-17/Juventus/Juventus

2015-16/Inter/Juventus

Inter in testa il 31 dicembre

Visto che la sfida della Roma contro il Genoa, giocata lunedì sera e vinta dai giallorossi per 3 a 1, è stata l'ultima prima dell'anno nuovo, vi sono serie possibilità che l'Inter, in testa con un punto di distacco sul Milan e due sul Napoli, possa continuare il trend visto sopra. Yann Sommer e Manuel Akanji lo sperano.

I più letti

Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
La Cina corre ai ripari alzando il prezzo dei preservativi, ma i rischi sono alti. Ecco perché
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Richard Gere si trasferisce dalla frenesia di New York alla calma spagnola: «Più felice che mai»
Infantino difende i prezzi altissimi dei biglietti: «Il calcio non esisterebbe in 150 Paesi»

Altre notizie

Mondiali 2026. Infantino difende i prezzi altissimi dei biglietti: «Il calcio non esisterebbe in 150 Paesi»

Mondiali 2026Infantino difende i prezzi altissimi dei biglietti: «Il calcio non esisterebbe in 150 Paesi»

US Collegiate Select KO. Il Davos non sbaglia! 17esima Coppa Spengler dopo una finale spettacolare

US Collegiate Select KOIl Davos non sbaglia! 17esima Coppa Spengler dopo una finale spettacolare

L'ex difensore. Paura per Roberto Carlos, ricoverato in ospedale dopo un infarto

L'ex difensorePaura per Roberto Carlos, ricoverato in ospedale dopo un infarto

Fondo. Schumacher sorprende tutti

FondoSchumacher sorprende tutti

Hockey. Herzog lascia lo Zugo per il Rapperswil

HockeyHerzog lascia lo Zugo per il Rapperswil

Storie di calcio. Lo Zambia saluta la Coppa d'Africa. Ecco chi sono i Chipolopolo, tra gloria e tragedia

Storie di calcioLo Zambia saluta la Coppa d'Africa. Ecco chi sono i Chipolopolo, tra gloria e tragedia